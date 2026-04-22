الأوسكار بين إيديك.. مهرجان الإسكندرية يواكب التطور التكنولوجي في صناعة السينما

كشف محمد سعدون، المدير الفني لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تفاصيل واستعدادات الدورة الـ12، مؤكدًا أن إدارة المهرجان تحرص في كل دورة على تقديم فعاليات جديدة ومختلفة تعزز من مكانته الفنية.

وقال سعدون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أبرز مستجدات الدورة الجديدة تتمثل في إطلاق مسابقة الفيلم المصري لأول مرة، وتحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع صناع السينما المحلية.

وأشار إلى تنظيم ورشة "التروكاج" المتخصصة في صناعة الفن البديل، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تركز على تقنيات صناعة مشاهد الطعام المستخدمة في الإعلانات، ويقدمها الفنان أحمد عرابي، بعد أن تم تقديمها بشكل عام في الدورة الماضية.

وفيما يتعلق بالأفلام المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أكد سعدون أن المهرجان يرحب بهذا النوع من الأعمال، سواء كانت منفذة جزئيًا أو بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو جودة العمل الفني وفكرته، بينما يظل الحكم النهائي للجمهور.

وأضاف أن التطور التكنولوجي لن يقلل من قيمة صناع العمل السينمائي، بل سيزيد من أهمية دور المخرجين والممثلين والفنيين في ظل هذه المتغيرات.

وكشف عن حصول المهرجان على اعتماد أكاديمية فنون وعلوم الصورة (الأوسكار)، موضحًا أن الفائز بجائزة "هيباتيا الذهبية" يصبح مؤهلًا للترشح إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يعزز من مكانة المهرجان عالميًا.