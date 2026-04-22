قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأوسكار بين إيديك.. مهرجان الإسكندرية يواكب التطور التكنولوجي في صناعة السينما

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية
البهى عمرو

كشف محمد سعدون، المدير الفني لـ مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن تفاصيل واستعدادات الدورة الـ12، مؤكدًا أن إدارة المهرجان تحرص في كل دورة على تقديم فعاليات جديدة ومختلفة تعزز من مكانته الفنية.

وقال سعدون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أبرز مستجدات الدورة الجديدة تتمثل في إطلاق مسابقة الفيلم المصري لأول مرة، وتحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة، في خطوة تهدف إلى دعم وتشجيع صناع السينما المحلية.

وأشار إلى تنظيم ورشة "التروكاج" المتخصصة في صناعة الفن البديل، لافتًا إلى أن نسخة هذا العام تركز على تقنيات صناعة مشاهد الطعام المستخدمة في الإعلانات، ويقدمها الفنان أحمد عرابي، بعد أن تم تقديمها بشكل عام في الدورة الماضية.

وفيما يتعلق بالأفلام المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، أكد سعدون أن المهرجان يرحب بهذا النوع من الأعمال، سواء كانت منفذة جزئيًا أو بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو جودة العمل الفني وفكرته، بينما يظل الحكم النهائي للجمهور.

وأضاف أن التطور التكنولوجي لن يقلل من قيمة صناع العمل السينمائي، بل سيزيد من أهمية دور المخرجين والممثلين والفنيين في ظل هذه المتغيرات.

وكشف عن حصول المهرجان على اعتماد أكاديمية فنون وعلوم الصورة (الأوسكار)، موضحًا أن الفائز بجائزة "هيباتيا الذهبية" يصبح مؤهلًا للترشح إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يعزز من مكانة المهرجان عالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

