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الأهلي: طوابير التصويت على اللائحة كانت ممتدة حتى كوبري قصر النيل .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاني حسين
قال الإعلامي شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن تصويت أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة الأساسية كان ملحمة ومشاركة إيجابية، موضحا أن اللائحة الأساسية للنادي الأهلي تعطي آفاقا جديدة للاستثمار في النشاط الرياضي والعمل الإداري وتعظيم دور الجمعية العمومية.

وأضاف " فؤاد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللجنة القضائية المشرفة على تصويت الجمعية العمومية أكدت أنها اتخذت إجراءات تحقق الشفافية والمصداقية في سير العملية التصويتية.

وتابع:" السرادق كان مغطى بالكاميرات وكل عضو كان يدلي بصوته بكل حرية، والجميع كان حريص على عدم حدوث خطأ واحد وكان الإقبال كثيفا للتصويت على اللائحة، وكانت طوابير التصويت على اللائحة ممتدة حتى كوبري قصر النيل".

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