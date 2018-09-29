محافظ المنوفية يتفقد شوارع المحافظة سيرا ويزور مبنى الحماية المدنية

تفقد مساء اليوم السبت، اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، سيرًا علي الأقدام بمدينة شبين الكوم للإطمئنان علي الحالة العامة للشوارع ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتفقد المحافظ ميدان الشهداء أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وكذا تفقد المحافظ مبني إدارة الحماية المدنية، موجها التحية والتقدير لرجال وأبطال الحماية المدنية، مثنيا علي ما يبذلونه من جهد مطالبا باستمرار اليقظة التامة والدائمة لأهمية دورهم في الحفاظ علي الأرواح والممتلكات، كما وعدهم المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم لتأدية مهام عملهم علي الوجه الأكمل.



وقدم المحافظ التهنئة لأهالي عروسين بقرية العلياء بمناسبة عقد القران والزفاف السعيد متمنيا للعروسين السعادة في حياتهم، وكذا أطمئن المحافظ خلال تفقده لقرية العلياء من الأهالي والمواطنين المتواجدين بالقرية علي مستوي وجودة الخدمات المقدمة لهم وكذا توافر كافة سبل الراحة والترفيه بالقرية.



وخلال الجولة التفقدية حرص محافظ المنوفية علي فتح حوار مع المواطنين والشباب للإستماع إلي شكاواهم والتعرف علي أرائهم ومقترحاتهم ، حيث توقف المحافظ للإستماع إلي عمال النظافة مثمنا دورهم وجهدهم في أداء عملهم مطالبهم ببذل مزيد من الجهد والتفاني في أداء عملهم لتحسين مستوي النظافة ووعدهم المحافظ بإتخاذ اللازم نحو تحسين أحوالهم المعيشية، كما استمع المحافظ لشكاوي عدد من المواطنين حول التربية والتعليم فيما يخص الكثافة الطلابية ببعض المدارس وطلاب رياض الأطفال ونقل وندب المعلمين.



وأكد المحافظ علي أنه يتم حل هذه الشكاوي وفق القوانين المنظمة حرصا علي إستقرار العملية التعليمية خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد بما يعود بالنفع علي المستوي التعليمي لأبنائنا الطلاب، كما طالب بعض المواطنين برفع كفاءة ورصف بعض الطرق خاصة الطرق التي تربط بين القري والمدن علي مستوي المحافظة وأكد لهم المحافظ علي أن هذه الطرق مدرجة في خطة الرصف وسيتم البدء في أعمال الرصف وفق جدول زمني.