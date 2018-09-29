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رياضة

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
أحمد هاني
استقبل نادي ريال مدريد الإسباني ، اليوم ، الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في سانتياجو برنابيو معقل الفريق الكتالوني، والتي تحولت الي أيقونة عالمية للقضية الفلسطينية بعد اعتقالها ومحاكمتها عقب صفع جندي إسرائيلي في ديسمبر 2017 .

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفتاة الفلسطينية تقضي هذا الأسبوع مع عائلتها في إسبانيا حيث تشارك في عدة فعاليات سياسية واجتماعية وتم استقبالها في البرنابيو أمس الجمعة .

واستقبلها إميليو بوتراجينو مدير العلاقات في ريال مدريد، حيث أهداها قميصًا يحمل اسمها ورقم 9 على الظهر.

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور
ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

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