ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

استقبل نادي ريال مدريد الإسباني ، اليوم ، الفتاة الفلسطينية عهد التميمي في سانتياجو برنابيو معقل الفريق الكتالوني، والتي تحولت الي أيقونة عالمية للقضية الفلسطينية بعد اعتقالها ومحاكمتها عقب صفع جندي إسرائيلي في ديسمبر 2017 .



ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفتاة الفلسطينية تقضي هذا الأسبوع مع عائلتها في إسبانيا حيث تشارك في عدة فعاليات سياسية واجتماعية وتم استقبالها في البرنابيو أمس الجمعة .



واستقبلها إميليو بوتراجينو مدير العلاقات في ريال مدريد، حيث أهداها قميصًا يحمل اسمها ورقم 9 على الظهر.



