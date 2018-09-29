إطلاق حفل ليالي زمان أكاديمي فى لوس أنجلوس لتكريم سفير بالولايات المتحدة

أعلن مخرج حفل "ليالي زمان أكاديمي" فادي أمير، في بيان صحفي، إن إدارة الحفل قررت إقامته يوم ٦ أكتوبر فى لوس انجلوس وسيكون مخصصا لتكريم سفير بالولايات المتحدة لدعمه للجالية المصريه والعربيه في الساحل الغربي لأمريكا.



وأضاف ان الحفل سيقام فى لونج بيتش كاليفورنيا في تمام الساعه السابعة مساء، ويحيه المطربة نهال نبيل، أحمد الحجار ونضال ايبورك، وباقه من المع نجوم الغناء في الوطن العربي.



يذكر أن ليالي زمان أكاديمي فرقه تضم مجموعه من العازفين والمطربين من الوطن العربي وتقدم أغاني الزمن الجميل والفن الأصيل في حفلاتها للجاليات العربيه بقياده المايسترو عادل إسكندر.

