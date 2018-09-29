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أخبار البلد

نائب رئيس اتحاد العمال: هناك أمل فى تشغيل القومية للأسمنت

السبت 29/سبتمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
محمد غالي
قال عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام، إنه يرفض تعويض عمال الشركة القومية للأسمنت على طريقة وزير قطاع الأعمال، مضيفا أن الشركة لديها أمل في التشغيل مرة أخرى رغم محاولات تصفيتها.

وأكد الجمل في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزير قطاع الأعمال اوضح ان العمال يتقاضون ما بين 12 إلى 14 ألف جنيه شهريا لكل عامل، مضيفا أنه في حالة قبول التعويض بالمبلغ المعروض من وزير قطاع الأعمال لن يكفي.

وأوضح رئيس النقابة، أن مبلغ 650 مليون جنيه لا يكفي لتعويض خمس سنوات لعمال الشركة.

وأضاف الجمل أن النقابة والاتحاد العام لعمال مصر بأكمله يقف بجانب عمال الشركة، ولن يسمح بهذا الفساد يمر مرور الكرام، مشيرا إلى أنه يثق بالقضاء الذي سيحسم القضية.

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