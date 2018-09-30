الأهلي يعلن عن عدد تذاكر مباراة وفاق سطيف

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء طبعت 10 آلاف تذكرة بشكل مبدئي لمباراة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السلام.



وأضاف مرجان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "عاوز الجماهير تساعدني، الجماهير إلى بتكون في ضهري وهتافها بيشجع الفريق ويطلع الي عند اللعيبة مش الي يشتتهم".



وتابع: "حصلنا على موافقات الأمن لخوض المباريات في القاهرة من أجل الجماهير، علينا التركيز في نتيجتنا لأن النادي هو من يتحمل العقوبات والغرامات".



واستطرد مدير الأهلي: "ننتظر التأكيد الرسمي على عدد جماهير النادي في مباراة وفاق سطيف، طبعنا 10 آلاف بشكل مبدئي مقسمين بالتساوي بين الأعضاء والجماهير.. التذاكر التي تم طرحها للجماهير عبر الموقع الإلكتروني نفدت بالكامل".