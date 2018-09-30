سعر الذهب اليوم الأحد 30 سبتمبر 2018

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30-9-2018، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 595 جنيها.



فيما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 510 جنيهات، بينما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 680 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب قيمة وصلت إلى 4760 جنيها، وسجلت أوقية الذهب نحو 1192 دولارا عالميا.



وأشارت توقعات إلى تغير هذا السعر خلال الساعات المقبلة فى ظل عدم استقرار سوق الذهب عالميا بعد رفع سعر الفائدة لدى أمريكا، بمجرد فتح التداول على الذهب.