ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:36 ص
ًصورة أرشيفية - طفلة
ًصورة أرشيفية - طفلة رضيعة
جمالات الدمنهورى
عثر عامل مقيم بمدينة شبراخيت على طفلة "أنثى حديثة الولادة مربوطة الحبل السري ترتدى تيشرت موف وملفوفة داخل بطانية حمراء اللون"، داخل صندوق قمامة وتم تسليم الطفلة حضانة المستشفى العام.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة شبراخيت من المدعو م ش ب 30 سنة  عامل ومقيم بمدينة شبراخيت .. بعثوره على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بشارع السكاكينى بمدينة شبراخيت".

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المعثور عليها "أنثى حديثة الولادة مربوطة الحبل السري ترتدى تيشرت موف وملفوفة داخل بطانية حمراء اللون".

تم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى شبراخيت العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين "عدم وجود إصابات ظاهرية بها  وحالتها الصحية جيدة"، وتحرر المحضراللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة المرورية اليوم وأبرز الإغلاقات

وصفة تخلصك من تراكم الدهون بسرعة لن تتوقعينها

منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.. مستند

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر المقبل.. فيديو

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

ألبومات في الطريق إليك.. عمرو دياب يواجه شيرين عبد الوهاب.. محمد حماقي وأنغام خلال أكتوبر.. وتامر عاشور يصور 3 كليبات بإيطاليا

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

3 أشياء إذا اجتمعوا في شخص دخل الجنة..فيديو

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

أهالي نزلة المختون بديروط يشكون من عدم وجود مدرسة بالقرية

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

فيديو

ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر
الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة بالبلاد.. غدا
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟