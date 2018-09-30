العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

عثر عامل مقيم بمدينة شبراخيت على طفلة "أنثى حديثة الولادة مربوطة الحبل السري ترتدى تيشرت موف وملفوفة داخل بطانية حمراء اللون"، داخل صندوق قمامة وتم تسليم الطفلة حضانة المستشفى العام.



وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة شبراخيت من المدعو م ش ب 30 سنة عامل ومقيم بمدينة شبراخيت .. بعثوره على طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بشارع السكاكينى بمدينة شبراخيت".



وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة المعثور عليها "أنثى حديثة الولادة مربوطة الحبل السري ترتدى تيشرت موف وملفوفة داخل بطانية حمراء اللون".



تم إيداع الطفلة بإحدى حضانات مستشفى شبراخيت العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين "عدم وجود إصابات ظاهرية بها وحالتها الصحية جيدة"، وتحرر المحضراللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

