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برلمان

عمر مروان: مصر والسودان يرتبطان بعلاقات تاريخية عميقة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:41 ص
وزير شئون النواب
وزير شئون النواب عمر مروان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يغادر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب القاهرة، اليوم الأحد، متوجهًا إلى السودان بدعوة من وزارة الدولة بمجلس الوزراء السوداني المعنية بشئون المجلس الوطني لحضور افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس الوطني السوداني في الأول من أكتوبر.

جاءت الدعوة على ضوء زيارة الوفد السوداني للقاهرة في يوليو الماضي، التي تم فيها بحث سبل التعاون الحكومي والبرلماني بين البلدين، وزيارة الوفد للعاصمة الإدارية الجديدة بصحبة المستشار عمر مروان.

أكد المستشار مروان قبل ذهابه إلى السودان أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، واستمرار التعاون البناء بين البلدين الشقيقين، ويبحث الجانبان المصري والسوداني تبادل الخبرات البرلمانية والقانونية بين وزارة شئون مجلس النواب ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء بالسودان، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين المرتبطين بعلاقات تاريخية عميقة وأواصر دم ومصاهرة.

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