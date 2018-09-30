وزير الرياضة يتفقد مركز شباب شرم الشيخ والبيت الدولى.. صور

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مركز شباب شرم الشيخ، وبيت الشباب الدولى بشرم الشيخ، لرصد إمكانياتهما على أرض الواقع، فى إطار زيارته الميدانية التى يقوم بها اليوم، الأحد، للمنشآت الشبابية والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.



وتفقد صبحي إمكانيات مركز شباب شرم الشيخ من المبنى الإدارى وصالات الأنشطة وصالة اللياقة البدنية وصالة الألعاب الفردية، وتعرف على الأنشطة المقامة بالمركز والأكاديميات الرياضية.



كما حرص الدكتور أشرف صبحي على زيارة بيت الشباب الدولى بشرم الشيخ وتفقد إنشاءاته، وتعرف على أبرز ما يحتاجه من أعمال تطوير، ومعدلات الإشغال، والتقى خلال زيارته للبيت بمجموعة من الشباب النزلاء للاطمئنان على توافر جميع الخدمات لهم.



ووجه الوزير بتحديد العناصر المطلوب تطويرها ببيت الشباب والعمل على تنفيذها تنسيقا مع جمعية بيوت الشباب المصري، مشيرا إلى دور بيوت الشباب المنتشرة فى مختلف المحافظات في استقبال الشباب على مدار العام.