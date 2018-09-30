ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع ضحية لقمة العيش بشبين القناطر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:44 م
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
إبراهيم الهوارى
لقى سائق توك توك فى شبين القناطر مصرعه متأثرا بإصابته إثر قيام مجهولين بذبحه من الرقبة بغرض السرقة وفروا هاربين، حيث لفظ المجنى عليه الذى لقبه أهالى شبين القناطر بـ "ضحية لقمة العيش" انفاسه الأخيره بمستشفى كوبرى القبه العسكرى بعد شهر من العلاج فى محاولة لانقاذه وتم دفن جثته بمقابر أسرته بشبين القناطر فيما طالب الأهالي بسرعة تقديم المتهمين للعدالة حتى ينالوا جزاءهم.

وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وذوى المجنى عليه فى مدينة شبين القناطر على اثر وفاة الشاب المعروف بـ "ضحية لقمة العيش"، حيث خرجت جنازته من المسجد الكبير بالمدينة وسط هتافات من الأهالي بضرورة القصاص من الجناة وسرعة محاكمتهم.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص وسط بركة من الدماء خلف السجل المدنى في شبين القناطر، وانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن به جرح ذبحى من الرقبة ويدعى "ع ي ر" 23 سنة سائق توك توك.

توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك وأثناء سيره في أحد الشوارع في شبين القناطر استوقفه مجهولون وطلبوا منه أن يقلهم إلى منطقة خلف السجل المدنى.

أثناء سيرهم في الطريق أشهروا أسلحة بيضاء في وجه وطلبوا منه ترك التوك توك إلا أنه رفض فطعنوه فى رقبته من الخلف وألقوه على الأرض غارقا فى دمائه وفروا هاربين تم نقله للمستشفى فى حالة خطرة والقى القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلان يقومون بتهديد المواطنين وسائقى المركبات ليلا للاستيلاء على متعلقاتهم واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم والتجديد لهم فى الميعاد.


ترشيحاتنا

عسكري سابق بجيش الاحتلال: هذه هى ملامح الحرب القادمة ضد غزة

شعبة البترول: مصر فى مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز قريبا.. فيديو

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

رئيس وزراء مقدونيا يدلي بصوته في الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد

أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو

وصفة تخلصك من تراكم الدهون بسرعة لن تتوقعينها

أعراض لا تستهينى بها.. مؤشر لإصابتك بالكوليسترول

فضيحة للحزب الحاكم في بريطانيا بسبب اختراق إلكتروني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

130 ألف طن من القمامة تهدد حياة المواطنين بالمحلة.. فيديو وصور

إقبال على منتجات سيوة بمعرض بيت السناري الأثري

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟