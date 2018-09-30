مصرع ضحية لقمة العيش بشبين القناطر

لقى سائق توك توك فى شبين القناطر مصرعه متأثرا بإصابته إثر قيام مجهولين بذبحه من الرقبة بغرض السرقة وفروا هاربين، حيث لفظ المجنى عليه الذى لقبه أهالى شبين القناطر بـ "ضحية لقمة العيش" انفاسه الأخيره بمستشفى كوبرى القبه العسكرى بعد شهر من العلاج فى محاولة لانقاذه وتم دفن جثته بمقابر أسرته بشبين القناطر فيما طالب الأهالي بسرعة تقديم المتهمين للعدالة حتى ينالوا جزاءهم.



وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء وذوى المجنى عليه فى مدينة شبين القناطر على اثر وفاة الشاب المعروف بـ "ضحية لقمة العيش"، حيث خرجت جنازته من المسجد الكبير بالمدينة وسط هتافات من الأهالي بضرورة القصاص من الجناة وسرعة محاكمتهم.



بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص وسط بركة من الدماء خلف السجل المدنى في شبين القناطر، وانتقل العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتبين أن به جرح ذبحى من الرقبة ويدعى "ع ي ر" 23 سنة سائق توك توك.



توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه يعمل على توك توك وأثناء سيره في أحد الشوارع في شبين القناطر استوقفه مجهولون وطلبوا منه أن يقلهم إلى منطقة خلف السجل المدنى.



أثناء سيرهم في الطريق أشهروا أسلحة بيضاء في وجه وطلبوا منه ترك التوك توك إلا أنه رفض فطعنوه فى رقبته من الخلف وألقوه على الأرض غارقا فى دمائه وفروا هاربين تم نقله للمستشفى فى حالة خطرة والقى القبض على المتهمين وتبين أنهما عاطلان يقومون بتهديد المواطنين وسائقى المركبات ليلا للاستيلاء على متعلقاتهم واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم والتجديد لهم فى الميعاد.





