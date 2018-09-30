مصر تؤكد استعدادها لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

أكد مسئولو اتحاد كرة القدم الاستعداد التام لاستضافة منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل بدلا من الكاميرون.



وهو الأمر الذى أيده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى الجاهزية المصرية الكاملة لاستضافة البطولة الأفريقية حال سحب إقامتها من الكاميرون.



ويفاضل الكاف بين العديد من الدول الأفريقية لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتى كانت من المقرر إقامتها فى الكاميرون إلا أن الكاف ألمح إلى أن البطولة ربما لن تقام فى الكاميرون فى ظل سوء البنية التحتية هناك ، ويأتى على رأس الدول الأفريقية المرشحة لاستضافة البطولة المغرب ومصر وجنوب أفريقيا .