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رياضة

كارتيرون: نبحث عن فوز مطمئن في مواجهة الذهاب أمام وفاق سطيف

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن الأهلي تنظره مواجهة قوية أمام منافس نجح في الصعود إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة الوداد المغربي حامل اللقب في النسخة الماضية خلال منافسات ربع النهائي.

وأشار إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة وناجحة خلال الفترة الماضية بفضل تركيز اللاعبين والجهاز الفني في التعامل مع كل مباراة على حدة، ومع الفصل تماما بين المباريات التي يخوضها الفريق في البطولات المختلفة، حيث أغلق الأهلي صفحة البطولة العربية بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني، وبدأ فورا التركيز في منافسات دور قبل نهائي البطولة الإفريقية.

ونوه كارتيرون إلى أنه شاهد مع جهازه المعاون مباريات الفريق الجزائري، ورصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ومستمر في نقل كل كبيرة وصغيرة على الصعيد الفني للاعبيه خلال المحاضرات الفنية.

وذكر المدير الفني للأهلي أن الفريق الجزائري يضم بين صفوفه عناصر متميزة، ويقوده مدير فني كفء، ولكن الأهلي في المقابل لديه رغبة قوية وطموحات كبيرة من جانب الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة في لقاء الذهاب؛ من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة بالجزائر.

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