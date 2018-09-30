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رياضة

أيمن أشرف: هدفنا حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: أغلقنا صفحة البطولة العربية ولدينا تركيز شديد للغاية في مباراة وفاق سطيف المهمة والحاسمة في مشوار التأهل إلى نهائي دوري إبطال إفريقيا.

وأوضح أن لاعبي الأهلي قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب؛ من أجل تأمين حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في لقاء العودة بالجزائر، مؤكدا أن هناك تركيزا شديدا من جانب الجميع؛ من أجل تخطي تلك المرحلة المهمة في مشوار البطولة الإفريقية.

وذكر أيمن أشرف أن وفاق سطيف من الفرق القوية في البطولة الإفريقية ولديها طموح في مواصلة المشوار الإفريقي، ولكن تبقى طموحاتنا أكبر من الجميع، حيث نتطلع لعودة الأهلي إلى منصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا وتمثيل القارة في كأس العالم للأندية.

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