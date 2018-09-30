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وزيرة البيئة: الدول الأفريقية فوضت مصر لوضع خارطة طريق بعد 2020

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:16 م
صدى البلد
حنان توفيق
عقدت وزارة البيئة ورشة عمل لأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من26إلى 29 سبتمر بهدف عرض جهود وزارة البيئة في تطوير محميات جنوب سيناء بما يتناسب مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى وإلقاء الضوء على الموارد الطبيعية التي تزخر بها محميات جنوب سيناء والتحديات التي تواجه صون وحماية التنوع البيولوجى والمحميات الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهدف من ورشة العمل، الدعوة للتشارك في العمل البيئي الذى يتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع من أجل تحسين البيئة وحماية ثرواتنا الطبيعية، حيث تستضيف مصر خلال شهر نوفمبر القادم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الذى يعد من أكبر المؤتمرات التي استضافتها مصر.

وأضافت أن المؤتمر خطوة جيدة في ظل الإصلاح السياسي الذى تشهده مصر حيث سيشارك في المؤتمر 196 دولة ، وتنبع أهمية المؤتمر من كونه يشارك به خمسة قطاعات أساسية وهى الطاقة والصناعة والصحة والبترول والإسكان وهى القطاعات التي يتضمنها برنامج الحكومة 2018-2022، كما أن مصر ستكون رئيس للاتفاقية لمدة عامين التي تعد أقدم اتفاقية للأمم المتحدة تخص البيئة ولدت ونشأت مع إتفاقية التصحر وتغير المناخ.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن الدول الأفريقية فوضت مصر لوضع خارطة الطريق لما بعد 2020 ، كما أن هناك مبادرة مصرية لربط التنوع البيولوجي بالتصحر وتغير المناخ وهذه المبادرة تضمن سير التنمية المستدامة في المسار الصحيح وقد لاقت تلك المبادرة قبول ألمانيا وفرنسا وتم التصديق عليها من قبل الجانب الإفريقي.

ونظمت الوزارة زيارة تفقدية للنواب للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء كمحمية رأس محمد للتعرف على الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها تلك المحميات، بالإضافة إلى زيارة لموقع الصرف الصحى بشرم الشيخ كنموذج لجهود الوزارة في تأهيل الموقع كأحد المواقع الهامة لاستراحة الطيور المهاجرة ، علاوة على زيارة بحرية للتعرف على أنظمة صون الموارد الطبيعية البحرية ، كما تم تنظيم زيارة لحديقة السلام تم خلالها غرس شجرة كرمز من رموز التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، حيث سيقوم كل وفد من الدول المشاركة في المؤتمر بزراعة شجرة بحديقة السلام.

من جانبه أكد المهندس طلعت السويدى رئيس لجنه الطاقة بمجلس النواب علي دعم البرلمان الكامل لإنجاح مؤتمر التنوع البيولوجي، وحرص اللجنة على التعاون المستمر مع وزارة البيئة ومساندة جهودها من أجل الحفاظ على الثروات الطبيعية.

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