تحرك عسكري أمريكي مفاجئ نحو الصين

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد، إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من جزر صناعية متنازع عليها أقامتها الصين في بحر الصين الجنوبي.



ووصف المسؤول تلك الخطوة بأنها عملية "لحرية الملاحة".



وأضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه أن المدمرة ديكاتور أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من جزيرتي جافن وجونسون في منطقة جزر سبراتلي.