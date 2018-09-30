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اقتصاد

وزير المالية يصدر قرار اعتماد حدود منفذ الجميل الجمركى ببورسعيد

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 216 تابع "ج"، قرار وزير المالية رقم 498 لسنة 2018، والخاص باعتماد الحدود الأربعة لمنفذ الجميل الجمركى ببورسعيد بعد قرار اعتماد المدينة كمنطقة حرة.

وينص القرار على الحدود الأربعة للمنفذ، والذى تبلغ مساحته 5000 متر مربع، يحده حرم شاطئ البحر المتوسط بطول 100 متر الحد البحرى للمنفذ، وطريق بورسعيد دمياط بطول 50 مترا الحد الشرقى، والحد القبلى جزيرة الطريق الدائرى بطول 100 متر، وأخيرا الغربى طريق بورسعيد دمياط وكوبرى الجميل بطول 50 مترا.

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