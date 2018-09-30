مصرع ربة منزل على يد زوجها بنجع حمادى

لقيت ربة منزل بنجع حمادى مصرعها، على يد زوجها بسبب خلافات عائلية بينهما.



تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوصول "نعمة.ف" 37 عامًا- ربة منزل، جثة هامدة إلى مستشفى نجع حمادي العام، تبين من تحريات المقدم حاتم حفني، رئيس مباحث نجع حمادي، بأن الكشف الطبي على الجثة أوضح وجود كدمات متفرقة بالجسم.



واتهم أشقاء المتوفية، زوجها بقتلها، بسبب خلافات عائلية على الميراث بينهم، فتم ضبط الزوج للتحقيق معه في الواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

