صدمة للأهلي قبل مباراة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل

غادر مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مران الفريق اليوم بالتتش استعدادا لمباراة وفاق سطيف الثلاثاء المقبل عقب إصابته.



وحرص محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي على الاطمئنان عليه لمعرفة إصابته وتحديد إمكانية انضمامه لمعسكر الفريق المغلق.



ويدخل الأهلي، معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد، عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

