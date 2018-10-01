بريليانس الباڤارية تخطف أنظار عشاقها بأحدث طرازاتها داخل أوتوماك فورميلا

ترتبط شركة بريليانس بعلاقة وثيقة مع شركة BMW منذ سنوات عديدة حققت من خلال هذا التعاون نجاحات عديدة شراكات ناجحة بكل المقاييس بدأت منذ خمسة عشر عامًا .. عندما بدأ المشروع المشترك بينهما فى إنتاج سيارات BMW للسوق المحلية بالصين ، ونجحت شركة بريليانس فى التمتع بثمرة هذا التعاون الضخم بفوائد كثيرة للغاية والإستفادة فى تجهيز سياراتها بتكنولوجيا التصميم والتصنيع بشكل رئيسى بلمسات الصانع الألمانى الأشهر BMW والذى جعل طرازات بريليانس تحقق نجاحات عديدة فى الاسواق العالمية.



ويعتبرأول ثمرة هذا التعاون هو نموذج "مشترك" بين العملاقين الشهيرين BMW العالمية وشركة بريليانس المتآلقة فى الاسواق العالمية وهى السيارة Brilliance V7 التى قدمت بريليانس البافارية داخل معرض أوتوماك فورميلا والتى جاء تصميمها وصناعتها وتطويرها بالكامل بلمسات وتكنولوجيا شركة BMW.



تآتى بريليانس V7 الرياضية الجديدة بتعليق خلفي متعدد الوصلات مع غيرها من الروافع الضخمة وهندسة أقل تعقيدًا وكذلك وحدة الموتور بالكامل منإانتاج شركة BMW المدرج على غطاء محرك السيارة وهى مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعته ١٦٠٠ سى سى بنظام حقن مباشر وتغيير صمام Valvetronic وينتج هذا المحرك قوة تبلغ 204 حصان وعزم 280 نيوتن متر ، وهو محرك إقتصادى جدًا ورياضى لأقصى درجة ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أصل ألماني من ست سرعات وخطوة مزدوجة "روبوت" من سبع سرعات لـ "Getrag" (نفس الشيء بدأ مؤخرًا في BMW في محركات عرضية).



ويمكن ملاحظة العلاقة مع بي ام دبليو في صالون السيارة الجديدة بريليانس V7 بالنظر على نظام العرض المركزي الكبير والشاشة الملونة وسط التابلوه والأدوات والكماليات المتاحة فى السيارة ، أيضًا ستُبهرك قائمة المعدات التى تزخر بها السيارة تشمل سقف بانورامي ، عرض أمامي أمام السائق ، وكاميرات المراجعة الدائرية ، والمقاعد الأمامية الكهربائية ، والمصابيح الأمامية ،كذلك شاشة العرض الكبيرة المزودة بنظام زكى للموبايل مع الإنترنت و خدمة GPS و أيضًا مثبت السرعة وأجهزة الأمان والجودة العالية فى الخامات المستخدمة فى صالوها وأكثر من ذلك بكثير.



داخل جناحها المتميز بمعرض أوتوماك فورميلا كشفت بريليانس البافارية عن طرازها بريليانس V6 الجديد .. وهو التطوير الأحدث والنسخة الجديدة من السيارة V5 ، فبعد ثقة العملاء الكبيرة فى إقتناء السيارة V5 تطرح بريليانس البافارية الأن الجيل الجديد من السيارة بكل ثقة .. والتى تأتى بمحرك 1500 سي سي بقوة 151 حصان و عزم 220 نيوتن بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات.



فى الحقيقة فإن الشركة قد أهتمت وتميزت فى تجهيز السيارة جيدًا حتى تحوز على إعجاب ورضى عملائها .. فالسيارة مجهزة بكل وسائل الأمان و يوجد أيضًا نظام طوارئ التصادم وإنذار ضغط الإطارات وحساسات أمامية و خلفية ، و عن الوسائل الترفيهية فى السيارة فهى مجهزة بشاشة عرض عملاقة لعرض درجات الحرارة الخارجية و نظام زكى للهاتف المحمول و USB و GPS و يوجد أيضًا مثبت للسرعة و تجهيزات أكثر بكثير .



قدمت الشركة أيضا ولأول مرة خلال معرض أوتوماك فورميلا 2018 الطراز الجديد من السيارةV3 .. فبعد النجاح الكبير التى حظت به السيارة بعد تقديمها قبل ذلك .. تعوُد الشركة لتطرح بريليانس البافارية الجيل الجديد من V3 وتأتى السيارة بمحرك ١٥٠٠ سى سى بقوة 111 حصان وعزم 145 نيوتن بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات.



والسيارة مجهزة بكل وسائل الأمان و يوجد أيضًا نظام طوارئ التصادم و إنذار ضغط الإطارات وحساسات أمامية و خلفية ، وعن الوسائل الترفيهية فالسيارة مجهزة بشاشة عرض 10.4 ونظام زكى للهاتف المحمول و USB ويوجد أيضًا نظام تحديد المواقع و تجهيزات أكثر بكثير.



لم تتوقف المنافسة على مستوى المبيعات فقط, ولكن تمتد أيضا وفقًا لفلسفة بريليانس البافارية للسيارات إلى نطاق خدمات ما بعد البيع إيمانًا من الشركة بأن خدمة العميل الحقيقية تستمر أيضًا بعد المرحلة البيعية, فيعد مركز خدمة بريليانس البافارية للسيارات بمدينة العبور مركز خدمة متكامل وقطع الغيار و أيضًا معرض مبيعات , كذلك هناك إفتتاحات متوالية لمراكز الخدمة فى جميع أنحاء الجمهورية لمراكز الخدمة لتغطية كل أنحاء مصر جغرافيًا فى الفترة المقبلة وتوفير أعلى مستويات الخدمة لقطاع الملاكى والميكروباص و قطع الغيار فى السوق المصرية.



أيضًا خدمة (الصيانة المتنقلة) التى تُمَكن العميل من عمل صيانة السيارة فى موقعه دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز الخدمة .. كذلك خدمة أعطال الطريق حيث يتم الإنتقال بفريق متخصص فى حاله عطل السيارة على الطريق.



