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أخبار العالم

ماي تدعو حزبها للوقوف وراءها للخروج من الاتحاد الأوروبي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:38 م
تيريزا ماي رئيسة
تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية
رويترز
دعت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الأحد، حزب المحافظين الذي تتزعمه للاتحاد وراءها من أجل اتفاق أفضل لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأصرت على أن خطتها للخروج من التكتل هي الطريق الوحيد أمام بلادها.

وقالت ماي لبرنامج أندرو مار شو في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مع انعقاد مؤتمر الحزب في برمنجهام إن الاختيارات المطروحة من الاتحاد الأوروبي غير مقبولة لبريطانيا. وأضافت أن المخاوف التي يشعر بها الاتحاد الأوروبي سببها أن خروج بريطانيا من الاتحاد ترتيب طموح لمستقبل البلاد.

وقبل ستة أشهر فقط من الموعد المقرر للانسحاب، في أكبر تحول تشهده البلاد في السياسات الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاما، لا يزال الجدل دائرا داخل حزب المحافظين المنتمي لتيار يمين الوسط، بل وداخل الحكومة، بشأن كيفية الانسحاب.

وتعرضت زعامة ماي الهشة لضغوط أكبر هذا الشهر عندما رفض الاتحاد الأوروبي أجزاء من خطتها المعروفة باسم تشيكرز لكنها تبنت موقفا إيجابيا معبرة عن استعدادها للنظر في مخاوف الاتحاد.

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