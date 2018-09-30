رئيس القومية للأسمنت: 861 مليون جنيه خسائر الشركة هذا العام.. فيديو

أكد محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن الشركة تحقق خسائر متتالية منذ عام 2013 وحتى الاَن، لافتًا إلى أن الخسائر العام الماضي وصلت إلى مليار و392 مليون جنيه، أما هذا العام فوصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.



وأشار "رضوان" خلال حواره مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن التكاليف الصناعية المرتفعة للشركة أقل من أسعار البيع في السوق، منوها إلى أن هناك 370 جنيهًا خسائر في كل طن أسمنت يتم بيعه".



وأوضح أن الشركة أوقفت تشغيل أفرانها بدءًا من نوفمبر2017، لوقف نزيف الخسائر، معقبًا: "لو كان القرار اتعمل قبلها بسنة كان تم توفير 2 مليار جنيه.