ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس القومية للأسمنت: 861 مليون جنيه خسائر الشركة هذا العام.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:30 م
محمد رضوان رئيس
محمد رضوان رئيس الشركة القومية للأسمنت
حمزة شعيب
أكد محمد رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، أن الشركة تحقق خسائر متتالية منذ عام 2013 وحتى الاَن، لافتًا إلى أن الخسائر العام الماضي وصلت إلى مليار و392 مليون جنيه، أما هذا العام فوصلت الخسائر إلى 861 مليون جنيه.

وأشار "رضوان" خلال حواره مع الإعلامى "أحمد موسى" مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن التكاليف الصناعية المرتفعة للشركة أقل من أسعار البيع في السوق، منوها إلى أن هناك 370 جنيهًا خسائر في كل طن أسمنت يتم بيعه".

وأوضح أن الشركة أوقفت تشغيل أفرانها بدءًا من نوفمبر2017، لوقف نزيف الخسائر، معقبًا: "لو كان القرار اتعمل قبلها بسنة كان تم توفير 2 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

الأهلي يكتسح أويلرز التنزاني بتصفيات أفريقيا لرجال السلة

وسقطت أغلى طائرة في التاريخ.. قصة انهيار الشبح الأمريكية للمرة الأولى

الأرصاد : برق ورعد وأمطار على جنوب البلاد

الصور قد تورط كريستيانو.. فتاة تروي قصة اغتصابها على يد رونالدو.. والبرتغالي يرد

رئيس القومية للأسمنت: 861 مليون جنيه خسائر الشركة هذا العام.. فيديو

ودعًا للباسبور .. مطار بكوريا الجنوبية يستبدل جواز السفر بقزحية العين

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

تناول 9 ملاعق أسبوعيا من هذا المكون لتعزيز العلاقة الزوجية

مقاتلات إف 16 ترافق طائرة ولي العهد السعودي فور دخوله الكويت.. صور

22 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لوفاق سطيف

يورجن كلوب يستعين بفكرة الدراجة لحل لغز غياب محمد صلاح عن التهديف

صندوق الإسكان: طرح 120 ألف شقة ضمن الإعلان العاشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

سامعة يا حاجة.. النوم مسموح للطلبة في مدارس الصين لهذه الأسباب .. صور

يوسف طفل الدقهلية تنبأ بوفاته على فيس بوك: عندي ثقة إني هموت صغير.. صور

بالجمال .. صبحي وأبوريدة يكرمان إنفانتنيو وأحمد في شرم الشيخ.. صور

15 فتاة يتنافسن في مسابقة ملكة جمال لبنان 2018 ..صور

فيديو

طلاب الثانوية عن التغييرات الجديدة .. منعرفش عنها حاجة! .. فيديو
الداخلية يتغلب على المقاصة بهدف في الدوري.. فيديو
الصحة: الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية بالمجان ..فيديو
أحمد موسى: المستثمرون الأجانب أبقوا مليار جنيه في الخزانة العامة ..فيديو
أمجد طه: النظام القطري يخترق الحسابات الشخصية لمسئولين أجانب وعرب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟