الأوقاف توزع 318 ألف كيلو جرام من لحوم الأضاحي

وزعت وزارة الأوقاف، حتى اليوم، 318 ألف كيلوجرام من لحوم الأضاحي بالمحافظات.



وبلغ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى اليوم 318 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات «القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بني سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – القليوبية – سوهاج – قنا – الإسكندرية – الإسماعيلية – المنوفية – بورسعيد – السويس – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الشرقية – مرسى مطروح – دمياط – جنوب سيناء – شمال سيناء».



وكانت وزارة الأوقاف، قد وزعت اليوم الأحد عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتي الفيوم وقنا بواقع 5000 كيلو لكل منهما.



