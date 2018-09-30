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أخبار البلد

صلاح جودة مديرا لأورام أسوان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الصمد ماهر
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتولي الدكتور صلاح جودة، مديرًا لمعهد أورام أسوان، بعد أدائه ومجهودته في تطوير وحدة الأورام بمعهد ناصر الذي كان يتولى رئاسة القسم.

وتولى الدكتور صلاح جودة، منصب مدير عيادات مستشفى معهد ناصر، ومنها رئيسا لقسم أورام الأطفال بالمعهد وأحدث نقلة نوعية في إدخال نظم العلاج الجديدة ووضع المعهد على أعلى مستويات علاج أورام الأطفال.

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