وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الصور التي تداولتها صفحة قناة الجزيرة مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي سخرت خلالها من مستوى كتب نظام التعليم الجديد.



قال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن الجزيرة تعمدت نشر صورا لبعض الأناشيد المبسطة الموجودة في كتب النظام الجديد بهذه الطريقة الساخرة لتهين مصر والمصريين.



وأوضح الوزير أن الصور المتداولة تظهر كلمات "أنشودة صغيرة للأطفال" مكتوبة داخل دليل المعلم الخاص بنظام التعليم الجديد، كي نعلم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي.



وقال الوزير إن الأنشودة كتبت بطريقة مبسطة جدا، وهذا ليس خطأ ولكنه متعمد، لافتا إلى أن كلمات هذه الانشودة جار تلحينها بواسطة مستشارة التربية الموسيقية ليغنيها الأطفال تحت مسميات (الأناشيد هى الماء - الكائنات الحية - فصول السنة - الحركات).



وقال الوزير : ليتنا نتروى قليلا ونسأل ونبحث قبل الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها.