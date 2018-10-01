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حوادث

٨ مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٨ مؤثرات على حركة المرور، والتي تتمثل في:

- كثافات اعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة

- كثافات اعلى كوبرى عباس القادم من الجيزة ومتجه الى المنيل

- مصادمة بين سيارتين بمنزل كوبرى التونسى المتجه للمعادى مع وجود اصطدام سيارة بسور الكوبرى وتم الانتهاء

-كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة

- كثافات نتيجة مصادمة بين ٤ سيارات بمحور جوزيف تتيو المتجه لمطلع كوبرى الحرفيين

- كثافات اعلى كوبرى اكتوبر القادم من وسط البلد والجيزة

- سيارة معطله بمنزل الاوتوستراد القادم من الدائرى ومتجه للمعادى

وقامت الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الاعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.

وتعمل باقى المحاور والميادين بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

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