ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
عمرو الحلوانى
قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن النجم المصرى محمد صلاح، ليس سعيدًا خلال الفترة الحالية فى ظل ابتعاده بشكل ملحوظ عن مستواه المعهود.

وأضاف كلوب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، على سؤال بشأن الفرعون:"بالطبع صلاح ليس سعيدًا بنفسه، كيف يمكن أن يكون؟".

وتابع: "هذا وضع طبيعي، ولذلك أنا موجود كمدير فني، وسوف نتحدث عن ذلك، والأمر سهل بالنسبة لي لأنني لا أقرأ الصحف، ولكن اللاعبون يفعلون".

وتابع: "في نهاية الموسم سيقول الناس نحن آسفون لما قلناه، وكل شيء جيد، وطالما صلاح يؤدي المطلوب منه، فأنا راض تماما".

وكان محمد صلاح شارك خلال مواجهة تشيلسي، أول أمس السبت، أساسيًا، ولكنه خرج في الدقيقة 66 لصالح السويسري شيردان شاكيري.

ويستعد الريدز لمواجهة نابولى الإيطالى بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دورى أبطال أوروبا .



ترشيحاتنا

هازال كايا تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم

طريقة عمل مزيل طلاء الأظافر في البيت بأقل تكلفة

حركة المطار.. وزير الطيران يستقبل سفير ألمانيا والشركة تستضيف ممثلي السياحة البلجيكية في معبد الأقصر.. وقنصل مصر فى أربيل يعود إلى البلاد

محافظ الفيوم يتفقد المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي

لأول مرة في مصر.. جراحون مصريون يشاركون في عمليات التذبذب الأذيني بالمنظار

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

ضابط شرطة يدهس مجرما قتل فتاة وحاول الهرب.. فيديو

انطلاق المهرجان الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

فوائد إضافة 5 ملاعق من الملح إلى الصابون السائل

الخارجية تناشد المسافرين للأردن بعدم حيازة أدوية محظورة دون روشتة طبية

وائل رياض يكشف كواليس حديثه مع أكرم توفيق بعد تجاوزه مع الأهلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو
المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟