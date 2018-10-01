تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إن النجم المصرى محمد صلاح، ليس سعيدًا خلال الفترة الحالية فى ظل ابتعاده بشكل ملحوظ عن مستواه المعهود.



وأضاف كلوب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، على سؤال بشأن الفرعون:"بالطبع صلاح ليس سعيدًا بنفسه، كيف يمكن أن يكون؟".



وتابع: "هذا وضع طبيعي، ولذلك أنا موجود كمدير فني، وسوف نتحدث عن ذلك، والأمر سهل بالنسبة لي لأنني لا أقرأ الصحف، ولكن اللاعبون يفعلون".



وتابع: "في نهاية الموسم سيقول الناس نحن آسفون لما قلناه، وكل شيء جيد، وطالما صلاح يؤدي المطلوب منه، فأنا راض تماما".



وكان محمد صلاح شارك خلال مواجهة تشيلسي، أول أمس السبت، أساسيًا، ولكنه خرج في الدقيقة 66 لصالح السويسري شيردان شاكيري.



ويستعد الريدز لمواجهة نابولى الإيطالى بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دورى أبطال أوروبا .







