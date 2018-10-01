الأهلي يختتم استعدادته باستاد السلام قبل مواجهة وفاق سطيف

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم على استاد السلام؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي تقام غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويسبق مران اليوم، المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي للحديث عن المباراة والذي يحضره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وحسام عاشور كابتن الفريق.



ويؤدي وفاق سطيف الجزائري مرانه في التاسعة مساء وهو نفس توقيت المباراة.



ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس بعد المران الذي خاضه على ملعب التتش ، واختار المدير الفني 22 لاعبا لقائمة المباراة.