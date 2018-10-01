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تعليم

ترقية 12 عضو هيئة تدريس وتعيين 15 مدرسا بجامعة طنطا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
أحمد على
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من أمل محمد البربري وماجد مصطفى رجب وأيمن عبد الحميد ناجي وسامي عبد القادر خضير بكلية الطب، وعاطف عبد الجليل حميدة بكلية العلوم، وعبد الناصر عبد الغني الزعويلي بكلية الزراعة، ومحمد سعد شاهين ونصر إبراهيم أبو زيد بكلية التجارة.

كما منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من عيد جلال أبو حمزة بكلية التربية، وإسلام محمود أبو النجا بكلية الهندسة، وأسماء محمد خطاب بكلية التربية النوعية، وعبد الغفار سعيد داوود بكلية الطب.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد أبو زيد البنا بكلية العلوم، ووفاء محمد أبو المعاطي بكلية الحقوق، وأحمد إبراهيم الشناوي وأحمد السيد الجبالي ورضا نجاتي بحيري ومحمود أحمد عبد العزيز بكلية الهندسة، ونهلة سعيد اسماعيل وفريدة السيد عثمان وزينب عادل علام بكلية التمريض، ونجوى عماد الجمل وعلا عبد الحليم بكر ومروة عاطف يونس بكلية التربية الرياضية، وسمر أيمن محمد ومحمد أحمد الجوهري وشريف عبد السلام أبو العلا بكلية الطب، بالإضافة إلى الموافقة على منح 30 درجة دكتوراه و47 درجة ماجستير، و940 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

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