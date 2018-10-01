ترقية 12 عضو هيئة تدريس وتعيين 15 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من أمل محمد البربري وماجد مصطفى رجب وأيمن عبد الحميد ناجي وسامي عبد القادر خضير بكلية الطب، وعاطف عبد الجليل حميدة بكلية العلوم، وعبد الناصر عبد الغني الزعويلي بكلية الزراعة، ومحمد سعد شاهين ونصر إبراهيم أبو زيد بكلية التجارة.





كما منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من عيد جلال أبو حمزة بكلية التربية، وإسلام محمود أبو النجا بكلية الهندسة، وأسماء محمد خطاب بكلية التربية النوعية، وعبد الغفار سعيد داوود بكلية الطب.



