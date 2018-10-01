ضبط 10 أسلحة نارية بحوزة 10 أشخاص استعدادا لمشاجرة بين عائلتين

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى، باستهداف عائلتين بينهما خلافات سابقة بناحية قرية السهريج بدائرة مركز شرطة منفلوط.



أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط "محمد ع. م"- سن 43، عامل وبحوزته بندقية آلية، و"محمد هـ. م"- سن 28، عامل وبحوزته بندقية آلية، و"رامى ح. س"- سن 24 وبحوزته بندقية آلية، و"حازم إ. س"- سن 25، مزارع وبحوزته بندقية خرطوش، و"هشام م. ع"- سن 22 وبحوزته بندقية خرطوش، و"حسين ح. أ"- سن 20 وبحوزته بندقية آلية، و"أبو اليسر ح. أ"- سن 22 .. وبحوزته بندقية آلية، و"محمد ع. أ"- سن 19 وبحوزته بندقية آلية، و"ياسر أ. ع"- سن 39، عامل.. بحوزته بندقية خرطوش، و"محمد م. أ"- سن 30، عامل وبحوزته بندقية خرطوش.



بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، واستخدامه فى النزاع القائم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

