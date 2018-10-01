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حوادث

إخلاء سبيل 13 متهما في تمويل الإرهاب بتدابير احترازية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:43 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخلاء سبيل 13 متهما فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، المتهمين فى نفس قضية ابنة القرضاوى وآخرين، بتدابير احترازية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود.

ويواجه المتهمون تهما بارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات.

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