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أخبار البلد

اللوح يكرم بهاء الدسوقي مدير إدارة فلسطين بالخارجية المصرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 04:38 م
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني يكرم بهاء الدسوقي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
التقى السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية بالسفير بهاء الدين الدسوقي، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، في مقر وزارة الخارجية المصرية.

ونقل السفير دياب اللوح، شكر وتقدير الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين إلى السفير بهاء الدين الدسوقي، ومنحه درع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة نظير جهوده الدبلوماسية الكبيرة في خدمة القضية الفلسطينية إبان فترة مهامه في وزارة الخارجية المصرية كمدير إدارة فلسطين بالخارجية المصرية والتى لم يدخر خلالها جهدا في صالح القضية الفلسطينية.

وتمنى السفير دياب اللوح للسفير الدسوقي التميز والابداع في مهامه الدبلوماسية الجديدة والتي سيشغل فيها منصب سفير جمهورية مصر العربية لدى أرمينيا.

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