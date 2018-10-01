الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى الوادي الجديد الجمعة

تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة القادم.





وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم، أنه ستكون الخطبة الموحدة، التي سيلقيها شباب علماء الأوقاف بالوادي الجديد تحت عنوان: «درجات العطاء ومنازل الشهداء»، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.



