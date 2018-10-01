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ديني

الأوقاف تطلق قافلة دعوية إلى الوادي الجديد الجمعة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 05:24 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أمل فوزي
تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظة الوادي الجديد، يوم الجمعة القادم.

وأوضحت «الأوقاف» في بيان لها اليوم، أنه ستكون الخطبة الموحدة، التي سيلقيها شباب علماء الأوقاف بالوادي الجديد تحت عنوان: «درجات العطاء ومنازل الشهداء»، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف. 

ويشارك في القافلة الدعوية لمحافظة البحيرة، كل من الدكتور عمرو محمد عبد الغفارالكمار، و الدكتور صبري حلمي أبو غياتي، و الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، و الشيخ أحمد عبد الجواد حسن، والشيخ عبد الرحيم إبراهيم عبد الحافظ ، و الشيخ محمد رفعت عبد الجواد، والشيخ محمد ناصر أحمد أيوب ، والشيخ محمد محمود أحمد، والشيخ محمد أحمد سيد محمد، والشيخ أسامة عبد الغفور إبراهيم .

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