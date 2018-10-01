اتحاد اليد يعلن عن مسابقة لتصميم الشعار والعلامة التجارية لمونديال مصر 2021



وتضمنت الشروط إرسال الشعار على ملف PDF و AI مفتوح وإرسال Power point presentation بالعمل ككل وشرح الفكرة وتطبيقاتها، ويمكن إرسالها أيضا بملف PDF على البريد الالكتروني:



وأعلن الاتحاد أنه بمجرد إعلان نتائج المسابقة النهائية سيصبح اتحاد اليد صاحب الملكية للتصميم الفائز، ولا يحق للمصمم استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري، والثاني على درع الاتحاد المصري لكرة اليد، والثالث على شهادة تقدير من الاتحاد. وتضمنت الشروط إرسال الشعار على ملف PDF و AI مفتوح وإرسال Power point presentation بالعمل ككل وشرح الفكرة وتطبيقاتها، ويمكن إرسالها أيضا بملف PDF على البريد الالكتروني: [email protected] وسيكون آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 وترسل المشاركات على البريد الالكتروني السابق ذكره بعنوان : "مسابقة تصميم شعار وعلامة تجارية بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.وأعلن الاتحاد أنه بمجرد إعلان نتائج المسابقة النهائية سيصبح اتحاد اليد صاحب الملكية للتصميم الفائز، ولا يحق للمصمم استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكل من الأشكال، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 30 ألف جنيه مصري، والثاني على درع الاتحاد المصري لكرة اليد، والثالث على شهادة تقدير من الاتحاد.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر عن طرح مسابقة رسمية عامة ومفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات والشركات لتصميم الشعار والعلامة التجارية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.وحدد اتحاد اليد الشروط اللازمة لقبول الأعمال المتقدمة للمسابقة، وهي أن يعبر الشعار عن الثقافة والهوية المصرية من خلال مفردات لعبة كرة اليد، وأن يعكس روح الرياضة المصرية بطريقة عصرية وحديثة وأن تكون عناصر الشعار واضحة ومحددة لا تتأثر بالتصغير والتكبير وأن يكون الشعار مصمما بحيث أن يكون ملحقا بهوية بصرية متكاملة من خلال تطبيقات مختلفة مناسبة للحدث.