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رياضة

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:05 م
وفاق سطيف
وفاق سطيف
حسن العمدة
وقعت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبات على وفاق سطيف، اليوم الإثنين.

وعاقبت اللجنة، وفاق سطيف، بحرمانه من جمهوره في لقاء واحد، مبقية ملف الأحداث التي أعقبت مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل، مفتوحا.

واستدعت الرابطة المحترفة، رئيس وسكرتير وفاق سطيف، من أجل السماع لأقوالهما، بسبب نزول حسان حمار (رئيس النادي) إلى أرضية ملعب الثامن من مايو ومضايقة الحكام.

كما غرمت لجنة الانضباط، فريق النسر الأسود 20 مليون سنتيم جزائري.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف لاعب أولمبي المدية، هواري بعوش، 4 مباريات، بينما وجهت إنذارا لمولودية بجاية، على خلفية تحطيم الممتلكات والاعتداء على رجال الأمن وإلقاء الحجارة، خلال مواجهة شبيبة الساورة، مع دفع غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم جزائري.

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