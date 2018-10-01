لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

وقعت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبات على وفاق سطيف، اليوم الإثنين.





وعاقبت اللجنة، وفاق سطيف، بحرمانه من جمهوره في لقاء واحد، مبقية ملف الأحداث التي أعقبت مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل، مفتوحا.





واستدعت الرابطة المحترفة، رئيس وسكرتير وفاق سطيف، من أجل السماع لأقوالهما، بسبب نزول حسان حمار (رئيس النادي) إلى أرضية ملعب الثامن من مايو ومضايقة الحكام.





كما غرمت لجنة الانضباط، فريق النسر الأسود 20 مليون سنتيم جزائري.



