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السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:39 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يشعر بالسعادة  للمشاركة في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة والدمج، قائلا:" مصر تولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم وإمكاناتهم، ونعمل على توفير الخدمات التأهيلية لهم والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يكفل لهم المشاركة بفعالية جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع".

وأضاف " السيسي" خلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الإعاقة قضية مجتمعية، ولابد من تضافر كافة الجهود المجتمعية والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع:" لقد أفرز الدستور مواد تضمن حقوق متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة والتمثيل المناسب في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وفي إطار التنمية المستدامة مصر 2030 والحق في التعليم ودمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس النظامية".

وأكمل:" شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية لوزارة الصحة، وتوفير خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة، وتقوم وزارة التضامن بتنفيذ أنشطة وخدمات وبرامج تعليمية وطبية وإرشادية لمتحدي الإعاقة".

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