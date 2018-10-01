هبة هجرس: إطلاق السيسي الدمج التعليمي نقطة فارقة في تاريخ مصر

علقت هبة هجرس، عضو مجلس النواب، على افتتاح الرئيس السيسي للملتقي العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية، اليوم، قائله: «هذا اليوم علامة فارقة في التعليم».



وأضافت "هجرس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «اطلاق الدمج العليمي نقطة مهمة وفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وإن وزارة التعليم مطلوب منها عمل دمج للطلبة باحتياجاتهم المختلفة في المدارس».



وأشارت إلي أنه من الممكن في مدة وجيزة تقليل النسب الأمية لذوي الإحتياجات الخاصة التي تصل إلي 97%، مؤكدة علي أنه ليس من حق أي مدير مدرسة أن يرفض قبول أي طالب من ذوي الإحتياجات الخاصة، معقبه: «مينفعش مدير يرفض لإن بقوة القانون نقدر نقفله المدرسة كلها».

