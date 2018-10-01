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رياضة

عبدالمحسن سلامة: حسن حمدي ابن مؤسسة الأهرام.. وأعطى لها الكثير.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:30 م
حسن حمدي
حسن حمدي
حسن العمدة
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن حضور نجوم الكرة المصرية والإعلاميين والصحفيين فى تكريم حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق، يعد شيئا عظيما بالنسبة للجميع.

وأضاف نقيب الصحفيين فى تكريم حسن حمدي، انه سعيد بتواجده اليوم لتكريم شخصية عظيمة مثل حسن حمدي والذي أعطي الكثير لمؤسسة الاهرام، ويعد ابنًا من أبنائها.

وتابع سلامة: تعاملت معه عندما كنت عضو مجلس إدارة ورأيته يعمل ليلا ونهارا وكأنه شاب تحت سن العشرين ولا يكل ولا يمل.

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