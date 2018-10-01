ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم عمر خريستو يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:40 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "عمر خريستو" عن مشاركة الفيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الدورة رقم 34 المقامة في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وذكرت الشركة، في بيان لها، اليوم أن إدارة مهرجان الاسكندرية ستعرض الفيلم على هامش المهرجان مع إقامة عرض خاص لجمهور المهرجان وندوة للفيلم صباح السبت 6 أكتوبر بمدينة الإسكندرية.

فيلم عمر خريستو يتناول موضوع وطني مهم وهو محاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الأيدي الخفية التي تريد تخريب الوطن ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة والفيلم من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن وتم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.

ويضم فيلم "عمر خريستو" كوكبة من النجوم منهم الفنان لطفي لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حوراني، وسامي مغاوري وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودي وزينب عبدالوهاب ومحمود تركي وأحمد السلكاوي.

فيلم "عمر خريستو" قصة عاطف عبد اللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجي، ومنتج فني مينا فوزي، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبو السعود واخراج سيف يوسف.

ترشيحاتنا

وفاة والدة شريف إسماعيل.. والعزاء في المشير طنطاوي

كاف يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

العثور على جثة شاب مذبوحا داخل مصلى في إحدى قرى بني سويف

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

نجم مانشستر يونايتد يفتح النار على مورينيو

لجنة الانضباط بالدوري الجزائري تعاقب وفاق سطيف

الرئيس اليمني يثمن دور ولي العهد السعودي في اتصال هاتفي بينهما

محمود البزاوي: تاريخ و بطولات الزمالك عنوانها حازم إمام

ساعات رعب بين السماء والأرض.. طائرة تصطدم بأسلاك كهرباء وتعلق في الهواء.. فيديو

سميرة عبد العزيز: جمال عبد الناصر سبب موافقة أبي على التمثيل

عبدالمحسن سلامة: حسن حمدي ابن مؤسسة الأهرام.. وأعطى لها الكثير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

والدة الشهيد محمد علي رشوان لطلاب المحلة: أنا أم البطل.. فيديو والصور

فيديو

السيسي: يجب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص لرعاية متحدي الإعاقة .. فيديو
السيسي يشير لمتحدي الإعاقة بعلامة أحبكم على طريقة لغة الإشارة.. فيديو
فتاة من ذوي القدرات الخاصة تتعلق بيد الرئيس .. فيديو
السيسي: نولي أهمية فائقة لمتحدي الإعاقة إيمانا بقدراتهم.. فيديو
السيسي: 500 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم ذوي القدرات الخاصة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟