خيتافي ينقذ نفسه من فخ الهزيمة أمام سيلتا فيجو.. فيديو وصور

فرض فريق خيتافي، التعادل الإيجابي 1-1، على مضيفه سيلتا فيجو، في مباراتهما التي أقيمت، مساء الإثنين، على ملعب الأخير "بالايدوس"، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



وتقدم المهاجم الأوروجوياني ماكسيميليانو جوميز بهدف لسيلتا فيجو، في الدقيقة 33، ولكن خايمي ماتا أدرك التعادل لخيتافي، في الدقيقة 78.



ورفع سيلتا فيجو رصيده بهذه النتيجة، لـ10 نقاط في المركز الـ8، بفارق نقطة واحدة عن خيتافي، صاحب المركز الـ9.