ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خيتافي ينقذ نفسه من فخ الهزيمة أمام سيلتا فيجو.. فيديو وصور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 12:57 ص
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
فرض فريق خيتافي، التعادل الإيجابي 1-1، على مضيفه سيلتا فيجو، في مباراتهما التي أقيمت، مساء الإثنين، على ملعب الأخير "بالايدوس"، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتقدم المهاجم الأوروجوياني ماكسيميليانو جوميز بهدف لسيلتا فيجو، في الدقيقة 33، ولكن خايمي ماتا أدرك التعادل لخيتافي، في الدقيقة 78.

ورفع سيلتا فيجو رصيده بهذه النتيجة، لـ10 نقاط في المركز الـ8، بفارق نقطة واحدة عن خيتافي، صاحب المركز الـ9.

ترشيحاتنا

أسامة هيكل يكشف أماكن بث قنوات الإخوان والسبيل الوحيد لإغلاقها

شاهد.. فيديو جديد من حفل زفاف أحمد الفيشاوي وندى الكامل

أول تعليق من شريف إكرامي على قرار الاتحاد الإفريقي بإيقافه مباراتين

أهالي الجمالية يشيعون جثمان الطفل يوسف حمادة ضحية التنمر.. فيديو

علي جمعة: الابتلاء والفتنة سنة لا تقتصر على الظالمين وحدهم

متهم بالسرقة يشنق نفسه داخل حجز مركز شرطة المنشاة بسوهاج

تامر عاشور يساند حازم إمام على طريقته الخاصة

دراما الطفل يوسف لم تتوقف.. كيف دفعته خلافات الأسرة للإحباط.. ولماذا ذبحه صديقه؟

محام يفجر مفاجأة جديدة في قضية فتاة التروسيكل ببورسعيد ..فيديو

سيد معوض: كان ينقصنا مناشدة صالح جمعة بالالتزام عبر الفضائيات

فضائح مرشح ترامب الجنسية تتسبب في رقم قياسي من بلاغات ضحايا التحرش

فى ذكرى ميلاد ميرنا المهندس.. رحلت قبل إتمام خطوبتها على هذا الفنان بأيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أبشيش الباجور: الرى تلقي مخلفات تطهير الترع أمام المدرسة الابتدائية

الموت أقرب من تحصيل الأجرة.. العمالة الزراعية تحت رحمة الظروف.. تعب بالليل وشقاء بالنهار

اختيار ملكة جمال لبنان يحصد آلاف الإعجابات على تويتر .. صور

20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

فن منمنم.. مشروع عمر في نحت المصغرات: اللي جاي أصغر.. صور

فيديو

أستاذ طب نفسي: زيادة معدل الاكتئاب بين الأطفال ..فيديو
شاهد.. جولة داخل أكبر معمل فى مصر لتحليل غاز حقل ظهر
أوكا وأورتيجا يتخطيان 2 مليون مشاهدة بـ كليب sorry.. فيديو
برلماني: وقفنا في وش المدفع عشان خاطر بلدنا.. فيديو
فيديو يوضح كيف يدار حقل ظهر ومراقبة الآبار عن طريق غرفة التحكم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟

توقعاتك لمباراة الأهلي ووفاق سطيف؟