تعرف على معنى الإشارة التي استخدمها الرئيس في ملتقى مدارس التربية الخاصة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء التقاط الصورة التذكارية مع الطلاب المشاركين في عروض الملتقى العربي لمدارس التربية الخاصة والدمج، بعمل إشارة موحدة بيده هو والطلاب أمام الكاميرات، لفتت انتباه الجميع.



من جانبه، تحدث موقع صدى البلد مع هاجر جمال مترجمة لغة الإشارة بمدرسة الأمل للصم، التي كشفت سر هذه الإشارة، مؤكدة أن هذه الإشارة ابتكرها مجموعة من الصم، مشيرة إلى أنها اختصار لكلمة أحبك، لافتةً إلى أن شكل الأصابع وقت عمل هذه الحركة يشكل جملة I Love you



وأوضحت هاجر أنها تشعر بالسعادة البالغة بسبب اهتمام الرئيس بأن يكرم بنفسه الطلاب ذوي الاحتاجات الخاصة عموما، والطلاب الصم وضعاف السمع.