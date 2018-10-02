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رياضة

الأهلي في اختبار صعب أمام وفاق سطيف بنصف نهائي أبطال أفريقيا..اليوم

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 09:41 ص
صدى البلد
نور عادل
يواجه الفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، منافسه فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في اطار دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون وهو يسعى إلى تحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه ذلك قبل التوجه إلى الجزائر وخوض مباراة العودة.

وتلقى الأهلي أمس خطابا من الجهات الأمنية المعنية بتأمين فعاليات المباراة بانه سيسمح فقط لاعضاء الجمعية العمومية بالدخول إلى المباراة وسيكون عددهم 8500 وفرد.

كما تلقى الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي قبل المباراة بساعات يفيد بايقاف شريف إكرامي عن مباراتي الذهاب والعودة وذلك بسبب مشادته مع عمال عربة الإسعاف في مباراة حورويا الغيني.

وعلى الجانب الآخر يدخل الفريق الجزائري وهو متحفز الي تحقيق الفوز على حساب الأهلي او تحقيق اي نتيجة ايجابيه املًا في ان يضع قدمًا في دور النهائي خاصة وأن مباراة الإياب ستكون على ارضه.

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