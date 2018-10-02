عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد في إندونيسيا يرتفع إلى 1234 قتيلا

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى المؤكد جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي ارتفع إلى 1234 قتيلا من 844 شخصا، وأضافت الوكالة إن الكارثة أدت أيضا لتضرر أكثر من 65 ألف منزل.



كان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة يوم الجمعة أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.



ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا.

