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محافظات

محافظ المنيا يتفقد باخرتي هاميس ونفرت لبدء تطويرهما .. فيديو وصور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:33 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
أيمن رياض
تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مساء أمس مشروع البواخر التابع للمحافظة ، والذي يضم باخرتي هاميس ونفرت ويقع على كورنيش النيل لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة الباخرتين كأحد المشروعات الاستثمارية السياحية التابعة للمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحقيق أوجه الاستفادة من كافة المشروعات واستغلالها بالطريقة الأمثل لتحقيق المنفعة العامة.

قال المحافظ إن أعمال تطوير الباخرتين تأتى بالتزامن مع خطة تطوير كورنيش النيل ، والذي يمثل واجهة سياحية هامة للمحافظة أمام زائريها ، كما يعد المتنفس الاساسى للاهالى من أبناء المحافظة للترويح عن أنفسهم والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

رافق المحافظ خلال جولته محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد سيد رئيس مركز المنيا، حيث وجه المحافظ بحصر كافة المشروعات المتعثرة والمتوقفة للوقوف على المعوقات التي تواجهها ووضع خطط تطوير لها مؤكدًا على أهمية حسن استغلال كافة الإمكانيات المتاحة وإدارة الموارد بما يحقق النفع العام وتحسين حياة المواطنين .

كما كلف المحافظ رئيس مدينة المنيا بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بتكثيف حملات تطهير المجرى المائي لنهر النيل باستمرار وإزالة الحشائش ضمانًا لسريان المياه.

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