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محافظات

الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محطة مياه منشأة القناطر الجارى إنشاؤها بطاقة 80 ألف م3/يوم، للوقوف على سير العمل بالمحطة ونسب التنفيذ. 

ونوه المحافظ إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ محطة مياه منشأة القناطر بنهاية شهر أبريل المقبل. 

جاء ذلك خلال الجوله التى قام بها المحافظ ورافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة لتفقد سير الأعمال فى محطتي مياه أوسيم ومنشأة القناطر حيث أكد المحافظ انه لن يتم السماح بالتأخر عن المواعيد المحددة لانهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها .
الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل
الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل
الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل
الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل

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