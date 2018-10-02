الانتهاء من المرحلة الأولى من محطة مياه منشأة القناطر..أبريل المقبل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محطة مياه منشأة القناطر الجارى إنشاؤها بطاقة 80 ألف م3/يوم، للوقوف على سير العمل بالمحطة ونسب التنفيذ.





ونوه المحافظ إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تنفيذ محطة مياه منشأة القناطر بنهاية شهر أبريل المقبل.



