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بين الناس

فاطمة تستغيث بوزيرة الصحة لعلاجها من السرطان .. صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت المواطنة "فاطمة جوده عليوة" أحد سكان 9 حارة بيومى التونسي من السيدة عائشة ، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمساعدتها فى علاج السرطان ، وذلك عن طريق خدمة شكاوى موقع " صدى البلد " .

وأكدت " فاطمة "، فى رسالتها " ان الدكاترة قالوا ان حالتى متاخره و عندى سرطان وبقالنا سنتين بنلف ع الدكاتره ومعرفناش غير من اسبوع لان جالى فى المفصل ..انا مش طالبه غير ان حد يتابع حالتى فى معهد الأورام لان حالتى متاخره والدكاتره قالت مليش علاج" .

واستغاثت بوزيرة الصحة لمساعدتها على العلاج لعدم قدرتها على تحمل تكلفته، وناشد من يرغب بمساعدتها فى التواصل معها على رقم 01120627959

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056

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