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محافظات

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ ممشى مصر على كورنيش النيل ببنها

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا مع المهندسة سونيا شرف رئيس جهاز تعمير القاهرة الفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة الأعمال التى تم تنفيذها في مشروع ممشى مصر على نهر النيل ببنها.

وقال المحافظ ان المشروع يتضمن 4 قطاعات جار العمل بها الآن بطول 1850 مترا بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه ويحتوي على 9 مداخل ومخارج، ومزود بإضاءات وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل، والدخول متاح لجميع المواطنين للترفيه عنهم.

ووجه باستكمال بقية الأعمال وإزالة أي معوقات لتنفيذ المشروع بالمواعيد المحددة له، كما ناقش إظهار الممشى بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية ليكون متنفسا للمواطنين نظرا لتواجد المواطنين الدائم به مع اخذ الاحتياطات الأمنية للممشى لعدم حدوث أخطار مستقبلية على المواطنين.

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