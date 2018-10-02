مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير نظم تحديد المستفيدين من الدعم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات والرقابة الادارية ، بشأن تطوير نظم الاتصالات بين قواعد البيانات الرئيسيّة للمستفيدين من الدعم ومقدمي الخدمات.



قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بشأن بطاقات التموين، خاصة أن الهيئة لديها قواعد البيانات بشكل موسع وجيد.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك بمقر مجلس الوزراء أن البروتوكول بموجبه يفتح نطاقا جديدا لمنظومة الدعم، وخاصة الدعم النقدي في وزارة التضامن.



من جانبه، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن البروتوكول من أهم ثمار البنية المعلوماتية الحكومية ومن خلال قاعدة البيانات التي تمتلكها هيئة الرقابة الإدارية، وبالتالي سيتم تحديد مستحقي الدعم وتوصيل هذا الدعم لمستحقيه، في ظل سياسات تضعها التموين وسيتم إدخال هذه السياسات على القاعدة المعلوماتية والبنية التكنولوجية لاستبعاد ما لا يستحق.



وتابع: من خلال البروتوكول سيتم خدمة المواطن وتوفير الفرصة له للحصول على بطاقة تموين بسهولة أو الانتقال من بطاقة العائلة الى بطاقة الزوج، وسيكون الاستخراج بشكل أسرع وأيسر، وتشارك في هذا البروتوكول هيئة الرقابة الإدارية.