القوات المسلحة السودانية تؤكد جاهزيتها لفرض هيبة الدولة وصون سيادتها

أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، جاهزية القوات المسلحة لفرض هيبة الدولة وصون سيادة البلاد وحماية حدودها.



وشدد عبدالمعروف، خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الدفاع السودانية اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس عمر البشير، لتكريم وزير الدولة السابق الفريق أول ركن علي محمد سالم، والمفتش العام السابق الفريق أول السر حسين بشير، على رجوع القوات المسلحة إلى عهدها ووعدها الموثوق، قوية ومقتدرة والبلاد تستشرف عهدا جديدا للسلام.



وأكد أنهم رافعون شعار التحديث والتطوير والانطلاق من غير تفريط في أي حق، محافظين على الوطن.

